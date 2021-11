GTA The Trilogy - The Definitive Edition per PS5, svelate dimensioni e data di inizio pre-load

Grand Theft Auto III, Vice City e San Andreas verranno ripubblicati con una grafica più ricca e altri miglioramenti la prossima settimana e se avete preordinato il pacchetto GTA The Trilogy - The Definitive Edition o uno di questi tre giochi separatamente, probabilmente vi starete chiedendo quando inizierà il pre-load e quanto spazio vi servirà.

Il pre-load è una funzionalità standard su tutte le piattaforme che consente ai giocatori di scaricare e installare completamente il gioco prima della data di rilascio ufficiale. In questo modo, quelli con velocità di Internet inferiori possono avere tutto pronto e semplicemente giocare non appena i server si sbloccano.

Grand Theft Auto The Trilogy - The Definitive Edition supporterà il pre-load, che inizierà ufficialmente il 9 novembre 2021, su tutte le piattaforme. Per quanto riguarda le dimensioni del download, l'account Twitter PlayStation File Size ci viene in aiuto, pubblicando le dimensioni dei tre giochi su PlayStation 5 (che potrebbero essere in sostanza simili alle altre versioni).

Grand Theft Auto III - The Definitive Edition - 5,30 GB

Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition - 10,76 GB

Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition - 22,67 GB

Vi ricordiamo che Grand Theft Auto The Trilogy - The Definitive Edition sarà disponibile dall'11 novembre.

