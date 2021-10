GTA 6: data di uscita e data del trailer sarebbero nascoste in GTA The Trilogy

Pochi giorni fa Rockstar Games ha annunciato la data di uscita di GTA The Trilogy - The Definitive Edition. Per l'occasione il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer che mette a confronto le versioni originali dei giochi con quelle disponibili nella trilogia. Come detto dal team, in GTA The Trilogy sono state migliorate le texture dei tre titoli presenti all'interno, oltre che ad un'illuminazione aggiornata e un miglioramento generale dei comandi.

Ora, secondo una serie di tweet emersi recentemente, questo trailer conterebbe un piccolo dettaglio che potrebbe alludere al tanto atteso GTA 6. Questo indizio si troverebbe intorno ai 40 secondi di video, dove il protagonista di GTA Vice City, Tommy Vercetti guida una moto per le strade del gioco.

Sul retro della moto troviamo la targa con la scritta "Vice City" seguita dalle lettere "ICSL V". Alcuni hanno interpretato quelle lettere con "Vice City is Coming Soon" con le lettere LV che indicherebbero il numero romano 55. La teoria complottista dei giocatori dice che ciò significherebbe 55 giorni dopo il 22 ottobre da quando il trailer è uscito. Pertanto, sempre secondo questa teoria, il 16 dicembre dovrebbe arrivare il reveal trailer di GTA 6.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

In passato alcuni leaker avevano condiviso proprio la data del 16 dicembre, pertanto per molti questa teoria avrebbe un senso. Ovviamente per adesso si tratta semplicemente di pure speculazioni, in quanto Rockstar tiene ancora ben nascosto GTA 6. Non ci resta che aspettare il 16 dicembre e vedere se effettivamente la teoria regge.

Fonte: GameRant