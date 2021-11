GTA: The Trilogy - The Definitive Edition ha rimosso alcuni cheat per motivi tecnici

Alcuni cheat sono stati rimossi dalla trilogia rimasterizzata di GTA per motivi tecnici.

Ai tempi, i giocatori si divertivano molto con i cheat code nei giochi originali, dall'aggiunta di salute infinita, a quella di soldi e moltissimo altro. Tuttavia, come riportato da USA Today, alcuni cheat sono stati rimossi.

"In realtà abbiamo dovuto rimuoverne un paio per motivi tecnici, alcune cose non hanno funzionato bene con la base di Unreal", ha detto il produttore di Rockstar Rich Rosado.

Vale anche la pena notare che l'uso di cheat impedirà ai giocatori di accedere a determinati risultati e trofei, secondo GameRant.

Altrove, alcuni fan sono delusi dalle modifiche apportate ai modelli dei personaggi in questi remake. I nuovi giochi impiegano uno stile artistico rinnovato che sembra più cartoonesco. Ad esempio, il vecchio Reece di GTA: San Andreas originariamente emanava vibrazioni di Morgan Freeman, ma ora è irriconoscibile.

Forse la cosa più "triste" di tutte è l'elenco musicale rivisto in tutti e tre i giochi. A causa di limitazioni di licenza, alcune canzoni iconiche sono state rimosse dai remake.

Fonte: Eurogamer.net.