GTA The Trilogy The Definitive Edition torna alla grafica originale 'grazie' ai modder

Quella che inizialmente Rockstar pensava sarebbe stata un'operazione facile e veloce si sta rivelando uno dei loro più grandi incubi. Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è un completo disastro e persino lo stesso sviluppatore ha già ammesso pubblicamente la sua colpa. Ma la cosa non finisce qui, visto che, a quanto pare, i modder si occupano di riparare il gioco a una velocità maggiore rispetto allo sviluppatore.

Rockstar Games ha promesso una versione rimasterizzata delle sue prime tre edizioni di GTA dell'era 3D ma ha esagerato con le sue stime. Probabilmente ha messo sul tavolo troppe aspettative, ma quando è arrivato il momento critico, ciò che ha raggiunto il pubblico è stato un videogioco pieno di bug e totalmente incompiuto. La resa dei titoli è molto scarsa e l'eredità di errori di programmazione rispetto agli originali, insieme alla direzione artistica inesistente di queste nuove versioni, dimostrano il poco affetto con cui questo trio di videogiochi è stato rimasterizzato.

Grazie ai modder la trilogia sta ottenendo una nuova rinascita: gli utenti hanno pubblicato una serie di mod che vanno in sostanza a ripristinare com'erano i giochi originali. Una di queste mod, All Radio Songs Restored, consente agli utenti di includere tutti i brani che sono stati tagliati dall'edizione definitiva di San Andreas. Un'altra mod per San Andreas, caricata dall'utente vancazMOD, consente ai giocatori di ripristinare la classica animazione del gioco e alcuni dei caratteri che sono stati modificati.

Altre mod per la trilogia includono GTA VC DE Reshade Original PS2 Ambience di Keisirius, una mod grafica che riporta l'atmosfera dell'ambientazione originale della versione PS2 di Vice City. Un'altra mod, di DoctorMicah, mira a riportare Tommy Vercetti all'aspetto che aveva prima del suo restyling.

Fonte: The Gamer