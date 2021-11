GTA: The Trilogy - The Definitive Edition torna su PC dopo la rimozione di alcuni file inclusi 'involontariamente'

Rockstar ha finalmente reinserito Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition su PC dopo averlo rimosso durante il fine settimana e aver lasciato molti incapaci di giocare.

L'account Twitter del supporto Rockstar ha finalmente spiegato perché il gioco è stato rimosso temporaneamente. "GTA: The Trilogy - The Definitive Edition non è disponibile per la riproduzione o l'acquisto poiché abbiamo rimosso i file inclusi involontariamente in queste versioni. Ci scusiamo per l'interruzione e speriamo di riportare tutto online presto".

Sebbene Rockstar non abbia confermato quali fossero questi file, i dataminer hanno trovato un potenziale indizio nella colonna sonora del gioco. Secondo quanto riportato, diversi brani musicali rimossi sono stati trovati invece nei file del gioco. Anziché rimuoverli, Rockstar sembra aver tentato di renderli inaccessibili tramite codice. Altri utenti invece hanno trovato file di codice che includevano commenti degli sviluppatori, contenuti tagliati, script e altro.

Ad ogni modo adesso i giocatori possono stare tranquilli: GTA The Trilogy The Definitive Edition è disponibile di nuovo, con Rockstar che ha promesso ai giocatori maggiori aggiornamenti in futuro per rendere l'esperienza di gioco ancora più godibile.

Fonte: Eurogamer