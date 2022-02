GTA: The Trilogy - The Definitive Edition ha 'superato significativamente le aspettative' con vendite fino a 10 milioni di copie

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition potrebbe aver venduto fino a 10 milioni di copie dalla sua uscita lo scorso novembre, suggeriscono gli ultimi dati di vendita.

In una presentazione per gli investitori, il proprietario di Rockstar, Take-Two, ha pubblicato i dati aggiornati sulle vendite totali di Grand Theft Auto V e il franchise in generale. Secondo gli ultimi dati, la serie GTA ha venduto oltre 370 milioni di unità, tra cui oltre 160 milioni di copie di GTA V. Le cifre sono aumentate da 355 milioni per la serie (+15 milioni) e da 155 milioni per GTA V (+5 milioni), che Take-Two ha riportato lo scorso novembre, appena prima del lancio della raccolta remaster della trilogia di GTA.

Ciò significa che la serie GTA ha venduto altri 10 milioni di titoli "non GTA V" dall'ultima volta che Take-Two ha fornito dati di vendita.

In precedenza, l'aumento delle vendite delle serie GTA condivise nei tre trimestri precedenti di Take-Two si è rispecchiato esattamente con l'aumento delle vendite di GTA V. Quindi, è probabile che GTA: The Trilogy - Definitive Edition abbia rappresentato la stragrande maggioranza dei 10 milioni riportati nell'ultimo trimestre di Take Two.

Take-Two non ha confermato ufficialmente i dati di vendita esatti per GTA: The Trilogy, ma il CEO Strauss Zelnick ha affermato il mese scorso che la collection si è comportata "alla grande" sin dalla sua uscita.

E durante i risultati finanziari del terzo trimestre della società, Zelnick ha affermato che il titolo ha "superato significativamente" le aspettative.

I remaster per console e PC sono stati pesantemente criticati al momento del lancio per un numero significativo di problemi tecnici, con il risultato che la versione PC è stata ritirata temporaneamente. Commentando lo stato attuale dei remaster, Zelnick ha detto a GI.biz che arriveranno ​​​​ulteriori miglioramenti.

GTA: The Trilogy - Definitive Edition sarà pubblicato per dispositivi iOS e Android nella prima metà del 2022.

Fonte: VGC.