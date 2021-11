GTA The Trilogy: Vice City e San Andreas in un video di Digital Foundry che conferma la presenza di problemi

Come promesso, Digital Foundry ha rilasciato un'analisi tecnica delle versioni console di GTA: Vice City e GTA: San Andreas dalla compilation Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, anche dopo la recente patch.

Dopo GTA III, le versioni rimasterizzate di Vice City e San Andreas soffrono di incongruenze rispetto ai giochi originali (dovute all'imposizione delle caratteristiche standard di Unreal Engine 4 sulle riedizioni) e problemi di prestazioni. La patch che ha debuttato la scorsa settimana, come notato da Digital Foundry, non fa alcuna differenza: l'aggiornamento non ha risolto nessuno dei problemi sollevati dagli esperti, non ha migliorato le prestazioni e non ha influito sulla pioggia di San Andreas (che è stata modificata da un gruppo di modder).

La versione rimasterizzata di Vice City è stata elogiata da Digital Foundry per la sua illuminazione, i riflessi sulle auto, le ombre e le esplosioni, ma le texture, le spiagge "plastiche" e gli NPC simili agli alieni non onorano il progetto. Qui di seguito potete dare un sguardo al video.

Vi ricordiamo che GTA The Trilogy The Definitive Edition è ora disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. A partire dal prossimo anno la collezione arriverà anche su dispositivi mobile.

Fonte: Digital Foundry