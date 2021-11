'GTA Trilogy - The Definitive Edition non è il nuovo Cyberpunk 2077, è molto peggio'

Ieri, Cyberpunk 2077 ha iniziato a diventare di tendenza sui social media e, sorpresa, non è stato a causa di nuovi aggiornamenti. Piuttosto, perché i giocatori stavano confrontando il disastroso lancio di Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition, con l'uscita di Cyberpunk 2077, una delle più grandi delusioni per i fan.

Tuttavia, c'è chi pensa che il lancio della raccolta di GTA sia addirittura peggiore di quello di Cyberpunk 2077. Paul Tassi di Forbes scrive: "per me, questo è in realtà un insulto a Cyberpunk 2077, perché quello che stiamo vedendo con la GTA Trilogy Definitive Edition è peggio".

"Cyberpunk non ha soddisfatto le alte aspettative, poiché mancava di molte funzionalità, aveva problemi con l'intelligenza artificiale e una miriade di bug al momento del lancio. Non era il gioco che era stato promesso, anche se nel tempo molti fan hanno scoperto che potevano divertirsi lo stesso, e le opinioni si sono un po' ammorbidite un anno dopo".

"Quindi, perché sto dicendo che quello che sta succedendo con GTA Definitive Edition è peggio?"

"Cyberpunk 2077 stava tentando di creare un nuovo gioco di ruolo e superare l'amato The Witcher 3. GTA Definitive Edition stava semplicemente rimasterizzando un sacco di vecchi giochi, un compito apparentemente molto più semplice, ed è stato tutto così terribilmente sbagliato".

"C'è l'ampiezza delle scarse prestazioni da considerare. La versione PC di Cyberpunk funzionava e sembrava davvero fantastica, anche al momento del lancio. Anche Xbox Series X e PS5 che riproducevano versioni last-gen convertite andavano bene. Su PS4 e Xbox One di base, c'erano invece versioni piuttosto pessime. Ma GTA Definitive Edition? Tutte le versioni, tutte e sei, PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch si comportano male per la maggior parte dei giocatori. La gente ha commentato che in qualche modo PS3 ha eseguito GTA 5 meglio di una PS5 con GTA 3. Come sta succedendo?"

"Il problema di Cyberpunk era che si appoggiava troppo alla versione PC ignorando le console. Il problema di Rockstar è che hanno incaricato uno studio mobile di rimasterizzare questi tre giochi principalmente basati su un porting mobile e, di conseguenza, l'hardware non ha importanza perché il software ha tanti problemi".

"Infine, forse l'aspetto peggiore di tutto questo, è il fatto che Rockstar ha passato del tempo a scovare mod remaster create dai giocatori e a portarle offline, e poi ha smesso di vendere le versioni originali dei giochi, aprendo la strada a questo remaster che è ancora peggiore. È stata una mossa terribile e i fan li stanno giustamente criticando per questo ora, dato lo stato del gioco".

"Questi sono tre dei giochi più popolari e amati nella storia del settore. Meritavano cure e attenzioni adeguate per un remaster di qualità. E quanto fatto non è in linea con ciò che Strauss Zelnick di Take-Two ha detto a marzo sul prendersi il tempo necessario per realizzare correttamente i remaster".

"Cyberpunk 2077 ha avuto i suoi problemi, ma penso che ciò che sta accadendo con GTA Definitive Edition sia chiaramente peggiore, dato il contesto e quanto più facile avrebbe dovuto essere il compito da svolgere. Vedremo quali correzioni verranno implementate, ma l'intera impresa potrebbe essere irreparabilmente danneggiata", conclude il giornalista.

Fonte: Forbes.