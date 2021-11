GTA: The Trilogy - The Definitive Edition gli aggiornamenti sono in arrivo dopo i tanti problemi del lancio

In seguito ai vari problemi legati al lancio, all'ottimizzazione e al comparto tecnico della GTA Trilogy Definitive Edition, il CEO di Grove Street Games, Thomas Williamson, ha assicurato che arriveranno degli aggiornamenti per risolvere i problemi.

Williamson e il resto dello studio stanno celebrando il lancio della trilogia mentre cominciano i lavori agli aggiornamenti, ma Williamson dice inoltre di starsi godendo, insieme al resto del team, il momento fintanto che hanno i riflettori puntati contro mentre vengono sottoposti al giudizio degli svariati giocatori che puntualizzano altrettanti svariati problemi. Anche le risposte al suo tweet non sono molto lusinghiere, e al momento della scrittura i tre Grand Theft Auto non sono ancora riproducibili con il launcher di Rockstar.

It?s so fun to see players out there really enjoying what we?ve put together for them. I?m honestly enjoying this unparalleled level of scrutiny on our studio. Today we are celebrating our monumental project launch, while we work on updates. :-) — Thomas Williamson (@TSWilliamson) November 11, 2021

Conosciuto in precedenza come War Drum Studios e successivamente acquisito proprio come partner impegnato nella realizzazione di porting delle produzioni di Rockstar, Grove Street Games ha fatto approdare le fatiche di Rockstar su vari dispositivi. La più importante fra queste, prima della Trilogy Definitive Edition, è senz'altro la versione rimasterizzata di San Andreas per PS3, Xbox 360, Android e iOS, che si è distinta più che altro per i numerosi problemi di ottimizzazione, con glitch grafici e crash frequenti, bug che impedivano di progredire nella storia o suoni di bassissima qualità dovuti alla compressione audio, e addirittura rimozione di alcuni filtri ed effetti grafici presenti nella release originale. La storia non si ripete per filo e per segno: in questo caso specifico, fa rima.

Fonte: Gamerant