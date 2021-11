GTA: The Trilogy - The Definitive Edition sta ricevendo un prevedibilissimo review bombing

C'è poco da fare: GTA: The Trilogy - The Definitive Edition non sta affatto navigando in buone acque, ormai è chiaro come il sole. Più che altro, non sta proprio navigando: si è arenata, nel più metaforicamente leggero dei modi, specialmente su PC. Ripercorriamo rapidamente cosa è successo negli ultimissimi giorni: la versione PC è stata rimossa dalla circolazione, e anche il launcher ne ha risentito, il lancio del gioco è stato un disastro per più di qualche problema, sono stati promessi aggiornamenti dal CEO di Grove Street Games, e si è pure scoperto che la causa della rimozione del gioco è dovuta a file e linee di codice risalenti alla primissima versione dei giochi originali che sono facilmente disseppellibili nella Definitive Trilogy.

Se non fosse già scontato, l'utenza non l'ha presa bene. Attualmente, l'unico punteggio in metascore che raggiunge un numero naturale è quello per la versione del gioco su Playstation 5, che svetta su tutte le altre con un bell'1.0, mentre le versioni per Xbox One e Series X|S hanno totalizzato entrambe la metà di quel già poco lusinghiero punteggio.

È vero, il punteggio degli utenti di Metacritic non significa tutto, ma in questo caso vale la pena far notare come la situazione sia diversa da un risentimento generale dei fan per scelte creative, come è stato ad esempio nel caso del review bombing di The Last of Us: Part II. I fruitori della trilogia riedita da Grove Street Games non riescono a fruire dignitosamente del gioco, e alcuni (gli utenti PC) non possono nemmeno avviarlo.

Fonte: Pushsquare