GTA: The Trilogy - The Definitive Edition un disastro, Rockstar si scusa e 'regala' le tre versioni originali

Ricordate cosa è accaduto con la GTA: The Trilogy - The Definitive Edition? Finalmente è arrivato un comunicato ufficiale da Rockstar Games.

La compagnia si scusa per gli "inaspettati" problemi tecnici, e prova a fare ammenda inserendo nuovamente nel suo store digitale per PC i tre GTA 3, Vice City e San Andreas originali, regalandone anche una copia a chiunque ha acquistato e acquisterà (fino a giugno 2022) la nuova Trilogia. Quest'offerta, però, è valida per i soli utenti PC.

"La serie Grand Theft Auto" scrive Rockstar nel suo sito, "è tanto importante per noi quanto per i fan in tutto il mondo. Le versioni aggiornate di questi tre classici non sono uscite in uno stato che raggiunge i nostri standard qualitativi, o gli standard che i nostri fan hanno imparato ad aspettarsi".

An update regarding the unexpected technical issues with Grand Theft Auto: The Trilogy ? The Definitive Edition. https://t.co/YP4pkOLQmG pic.twitter.com/AsfYPuMI0d — Rockstar Games (@RockstarGames) November 19, 2021

Rockstar poi continua scrivendo che nei prossimi giorni cominceranno ad arrivare i primi update, e che nel corso del tempo tutti i vari update contribuiranno a rendere la trilogia ciò che sarebbe sempre dovuta essere, raggiungendo "il livello di qualità che merita".

"Vogliamo ringraziare tutti ancora una volta per la pazienza e la comprensione mentre lavoriamo a questi update per assicurarci che questi giochi raggiungano gli standard comprensibilmente alti di tutti". Le parole di Rockstar vi convincono? Cosa pensate della decisione di rendere disponibili gratuitamente i tre giochi originali solo per gli utenti PC?

Fonte: Eurogamer.net