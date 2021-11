GTA The Trilogy Definitive Edition è una versione modificata dei port per Mobile

Ormai è diventato difficile sentir parlare bene della GTA Trilogy - The Definitive Edition: bug costanti, problemi di performance inverosimili, errori imperdonabili con la visualizzazione dei modelli, malfunzionamenti gravi del launcher, file lasciati "involontariamente" nel codice di gioco e tanto altro. L'ultima, però, è ancora più sorprendente.

Lo YouTuber Vadim M., che già in passato aveva coperto il caso dei terribili port su PS3 e Xbox 360 di GTA San Andreas e che continua a scoprire sempre di più sui nuovi port, ha pubblicato un post su Twitter che ha dell'agghiacciante. Nei dati della Definitive Edition c'è ancora un menu che era stato utilizzato molti anni fa nel port per smartphone di San Andreas, la cui funzione è quella di selezionare un modo per sterzare con i comandi del touchscreen. Lo stesso menu si trovava anche inserito nel codice della versione PS3 ai tempi, come ricorda sempre Vadim M. nelle risposte al tweet.

"Lol. Ecco un'altra conferma che in realtà stiamo giocando port per telefono pesantemente modificati. C'è ancora questo menu nel codice, che chiede di scegliere i controlli touch".

lol. Here is another confirmation that we are playing highly modified mobile ports. There is still this widget left in the code, which asks you to choose touch controls. pic.twitter.com/DNelvQ1lKY — Vadim M. (@NationalPepper) November 26, 2021

Lo stesso identico menu, infatti, è presente nei vecchi port per smartphone e l'unica differenza è quella del font utilizzato. Ma la storia si ripete: già nel 2014 si era scoperto che la versione per Xbox 360 di San Andreas era in realtà il port per dispositivi mobile sotto mentite spoglie.

È proprio il caso di dirlo: "Here we go again...".

Il menu incriminato, scovato anche nella versione PS3 anni fa

