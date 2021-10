GTA Trilogy Remastered non sarà molto diversa dagli originali secondo un leaker

La moda di remastered e remake sembra non finire mai, ma se per le seconde si può sicuramente fare un plauso per l'impegno, con una ricostruzione dalle fondamenta di un intero software (vedi Demon's Souls), le remastered sembrano essere un contentino, presentandosi il più delle volte con un semplice aumento di risoluzione, qualche sistemata a luci e texture e nulla più (vedi Crysis e Alan Wake).

Incredibilmente, anche Rockstar si è lasciata ingolosire da questa via e mentre molti sperano quantomeno in una remastered di Red Dead Redemption, ecco che spunta fuori dal nulla la trilogia di Grand Theft Auto uscita su PlayStation 2 ─ per intenderci. GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas avranno dunque qualche upgrade tecnico, cercando di stare al passo con le moderne tecnologie.

Sarà molto difficile e a conferma di ciò, un leaker su Reddit ─ dunque sempre info da prendere con le pinze ─ ha appunto affermato che i titoli appartenenti alla trilogia, non saranno poi così diversi dagli originali, con lievi miglioramenti ad animazioni, volti e illuminazione; bisogna dunque abbassare di molto le aspettative.

Sappiamo che lo studio Dundee di Rockstar, è riuscita a trasferire i tre software su Unreal Engine 4 passando dal Renderware, motore originale ma che per ovvie necessità non è stato possibile effettuare degli upgrade. Sembra essere uscito fuori anche l'eventuale prezzo, che sembra essere superiore ai 50$ almeno alla partenza, per poi assestarsi tra i 29,99$ e i 39,99$. Per sapere se tutto questo sarà veritiero bisognerà aspettare solo qualche mese, con uscita stimata tra novembre e dicembre di quest'anno.

