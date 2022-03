GTA V colpito da review bombing per le versioni PS5 e Xbox Series X

Quella del review bombing è una situazione che purtroppo abbiamo imparato a conoscere molto bene negli ultimi anni, con user score di Metacritic macchiati di rosso come una profonda ferita. Non di rado capitano situazioni paradossali, con metascore con punteggi altisonanti e deprimenti appena alla sua sinistra e questa è anche la situazione delle versioni di nuova generazione di GTA V.

Come ormai saprete, il quinto episodio di Grand Theft Auto è approdato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, coprendo ben tre generazioni differenti come solo Skyrim ha fatto. Le recensioni sono ancora molto poche ma possiamo notare come le valutazioni siano più che positive (per ora) mentre, lo user score è colato a picco, segnando un bel 3.2 di media. Perché tutto questo?

Trovare una risposta non è semplice. La nuova riedizione non è stata ben accolta dalla maggior parte del pubblico ma il dissenso è possibile esprimerlo già dal non acquistare una copia. Quello sì che farebbe male a Rockstar mentre il review bombing denota solo una mancanza di analisi che spesso fa male al pubblico stesso. Lo abbiamo visto tante volte, può essere usato come dissenso più o meno giustificato (Gran Turismo 7 è ad esempio una situazione limite) ma per le software house conta davvero poco.

