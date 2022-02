GTA VI: Jason Schreier si sbilancia sulla possibile data di lancio

La conferma di Rockstar sullo sviluppo di GTA VI ha placato un po' di dubbi, placati ulteriormente dalla frase "lo sviluppo è a buon punto". Parlare di date è ancora fuori discussione ma c'è chi tra gli esperti di settore ha cominciato a sbilanciarsi.

Jason Schreier si è addirittura portato avanti, parlando della possibile fittizia data di lancio, per poi comunicare quella reale. Situazione per certi versi simile a quanto accaduto con God of War: Ragnarok, annunciato per il 2021 nonostante un po' tutti sapessimo che sarebbe stato impossibile.

Wouldn't be shocked to see Grand Theft Auto VI announced later this year with a fake release date of "fall 2023" that then slips to 2024 https://t.co/PCtS7o6FEe — Jason Schreier (@jasonschreier) February 4, 2022

"Non sarebbe scioccante vedere Grand Theft Auto VI annunciato entro la fine dell'anno con una falsa data di uscita 'autunno 2023' che poi slitterà al 2024."

Dunque, l'unica cosa certa è che GTA VI è in sviluppo, anche se sarebbe interessante sapere effettivamente da quanto e soprattutto, se sfrutterà appieno le console di nuova generazione o se sposerà la natura cross-gen sfruttando l'ampio numero di macchine a disposizione.