GTA Vice City Definitive Edition potrebbe sbarcare su PlayStation Now

A quanto pare, Grand Theft Auto Vice City Definitive Edition potrebbe arrivare su PlayStation Now. Almeno due utenti PlayStation affermano di aver individuato annunci pubblicitari che elencavano il gioco per il servizio in abbonamento di Sony.

Presunte pubblicità in inglese e portoghese sono state individuate da utenti Twitter che affermano che il gioco sarà disponibile su PlayStation Now fino al 2 maggio 2022.

Prima dell'uscita della raccolta a novembre, Rockstar ha confermato che alcuni dei singoli giochi di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sarebbero stati resi disponibili su Xbox Game Pass e PlayStation Now.

La versione Definitive Edition di GTA: San Andreas è entrata a far parte di Xbox Game Pass l'11 novembre, mentre gli abbonati PlayStation Now hanno ottenuto l'accesso alla versione Definitive Edition di GTA III a partire dal 7 dicembre.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ha avuto un numero significativo di problemi tecnici, ma successivamente Rockstar si è scusata con i fan per lo stato del gioco e ha promesso una serie di aggiornamenti per migliorare la situazione.

Il lancio fisico su Nintendo Switch è in programma l'11 febbraio, ed è stato confermato la scorsa settimana.

