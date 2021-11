GTA: Vice City - The Definitive Edition in un video confronto originale vs remaster

Molti video di gameplay di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sono apparsi oggi su YouTube. L'autore del canale ChrisBN ha già pubblicato un video confronto tra l'originale GTA: Vice City e la sua versione aggiornata.

L'utente non ha specificato su quale piattaforma sono stati acquisiti i frame della versioni rimasterizzate. Il video inizia con la scena di apertura del gioco, dove ci viene presentato il personaggio principale Tommy Vercetti. Il suo aspetto ha subito cambiamenti significativi, con anche le luci e le ombre che hanno subito un netto miglioramento.

Nelle inquadrature di gioco, i cambiamenti nei dettagli e nell'illuminazione sono chiaramente visibili. Inoltre, la nuova versione di Vice City vanta modelli aggiornati e texture più nitide. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Vi ricordiamo che Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sarà disponibile domani 11 novembre su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch.

Fonte: Wccftech