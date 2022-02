Guardians of the Galaxy e la gag del frigorifero? Si ispira a Modern Family ha ammesso il direttore creativo

Chi ha passato del tempo a bordo della Milano, in Guardians of the Galaxy, si sarò accorto di un frigorifero cui è impossibile chiudere la porta. Per tanto tempo i fan si sono domandati cosa volesse significare, ma finalmente, sappiamo il perché.

Niente spiegazione altisonante, nessuna lore da scoprire: semplicemente il senior creative director di Guardians of the Galaxy, Jean-François Dugas, è un fan di "Modern Family", ma anche di "C'è sempre il sole a Philadelphia":

"La mia ispirazione è stata basata su Phil Dunphy in Modern Family che inciampa costantemente sulle scale di casa che non ha mai riparato, e un episodio di Always Sunny a Philadelphia, dove Charlie passa vicino a uno sgabello nel bar dove lavora molte volte durante l'episodio, e ogni volta lo sostituisce/scuote lo sgabello prima di raggiungere il suo prossimo obiettivo".

In pochi probabilmente hanno colto la citazione, ma fa parte dei tanti piccoli elementi che rendono Guardians of the Galaxy così speciale.

Fonte: Eurogamer.net