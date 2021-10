Marvel's Guardians of the Galaxy sta avendo un debutto peggiore di Marvel's Avengers

Nonostante la critica l'abbia adorato, discostandosi parecchio da quanto avvenuto con il Game as a Service Marvel's Avengers, sembra che Guardians Of The Galaxy non sia partito benissimo, facendo segnare numeri preoccupanti. Al momento del lancio infatti, gli utenti simultanei su Steam sono risultati circa 10.000, ben al di sotto delle aspettative, ma soprattutto dei recenti titoli Eidos Montreal.

Per rendere l'idea, Marvel's Avengers, che si porta dietro innumerevoli polemiche e recensioni negative, viaggia intorno ai 31.000 utenti mentre Shadow of the Tomb Raider, terzo capitolo della serie reboot di Lara Croft, uscito nel 2018, arriva a quota 38.000. Per lo meno, i giocatori che hanno acquistato Guardians Of The Galaxy sembrano piuttosto soddisfatti, con il 91% di recensioni positive.

Dove sta il problema? Probabilmente Eidos non è riuscita a trasmettere la struttura del gioco, molto diversa da Avengers. Siamo nell'ambito di Marvel's Spider-Man, ma questo i giocatori, sembrano non averlo ancora capito. Si spera che tra recensioni positive e passaparola, Marvel's Guardians Of The Galaxy possa avere ciò che si merita.

