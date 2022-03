Guerra Russia-Ucraina: Arma III scambiato per la vera guerra, anche dal Ministero della difesa ucraino

Mentre il conflitto tra Russia e Ucraina continua, in rete è comparso un video di una scena di guerra che, in realtà, appartiene al videogioco Arma III.

L'account Twitter WithUkraine 24/7 ha pubblicato il video con la seguente descrizione: "Valeriy Zaluzhny, comandante in capo delle forze armate ucraine, ha annunciato che questa mattina in direzione di Kherson, le forze ucraine hanno abilmente abbattuto quattro elicotteri russi K-52 ZS durante una missione di difesa aerea".

Tuttavia, come potete vedere sul canale YouTube Norov, la scena del video è in realtà una simulazione creata su Arma III qualche giorno prima.

? Valeriy Zaluzhny, the Commander in Chief of the Ukrainian Armed Forces, has announced that this morning in the direction of Kherson, Ukrainian forces skillfuly shot down four Russian K-52 ZS helicopters during an aerial defense mission.#war #stoprussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/ppvCiycv1M — WithUkraine 24/7 (@With__Ukraine) March 24, 2022

Il filmato ha fatto il giro del mondo ed è stato riportato anche da autorevoli testate italiane e dal Ministero della Difesa ucraino, che lo hanno ritenuto un video ufficiale.

In precedenza, qualcosa di simile era accaduto con War Thunder. Un servizio del TG2 aveva parlato di "una pioggia di missili" sull'Ucraina ma, in realtà, si trattava del titolo free-to-play militare di Gaijin Entertainment.

