Guerra Russia-Ucraina: CD Projekt RED dona 240.000 dollari alle cause umanitarie

Lo studio polacco CD Projekt RED ha parlato in riferimento all'invasione russa dell'Ucraina, annunciando una donazione per sostenere gli aiuti umanitari per le persone colpite dalla guerra.

Attraverso un post su Twitter, lo studio dietro The Witcher e Cyberpunk 2077 ha affermato che "la recente invasione dell'Ucraina, dei nostri amici e vicini ci ha lasciato scioccati e indignati", aggiungendo che "in solidarietà con tutte le vittime di questo atto di aggressione, il gruppo ha deciso di sostenere gli sforzi di aiuto umanitario donando 1 milione di PLN (circa $ 240.000)" a un'organizzazione di aiuti umanitari con sede in Polonia.

Successivamente, in un altro messaggio, lo studio di sviluppo ha sottolineato: "non possiamo rimanere indifferenti di fronte a tante ingiustizie e chiediamo a tutti di unirsi e aiutare il più possibile. Insieme possiamo fare una grande differenza!".

We cannot remain indifferent in the face of such injustice and we ask everybody to join in and help in any way you can. Together we can make a huge difference! (2/2) — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 25, 2022

CD Projekt RED è solo l'ultimo degli studi che in queste ore si sta mobilitando per aiutare l'Ucraina: anche il team di S.T.A.L.K.E.R. 2 ha chiesto di aiutare con donazioni, mentre lo studio dietro This War of Mine ha dichiarato che donerà il 100% delle vendite di una settimana alla Croce Rossa ucraina.

Fonte: The Gamer