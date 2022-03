Guerra Russia-Ucraina: Embracer Group, società madre di THQ e Gearbox, dona $1 milione per gli aiuti umanitari

Embracer Group, la società che possiede THQ Nordic, Gearbox, Koch Media e Saber Interactive, donerà 1 milione di dollari per gli aiuti umanitari in risposta all'invasione russa dell'Ucraina.

Questa donazione sarà abbinata al boss di Embracer Lars Wingefors, che donerà 1 milione di dollari ai "dipendenti e appaltatori di Embracer che sono direttamente colpiti dalla crisi".

La donazione di Embracer andrà a organizzazioni come la Croce Rossa, SOS Children's Villages e ACT Alliance.

Embracer ora possiede più di 100 studi, con circa 12.150 dipendenti a libro paga in 45 paesi. Molti di questi sono in Europa, anche se non direttamente nella stessa Ucraina.

La scorsa settimana, CD Projekt Red, sviluppatore di Cyberpunk e The Witcher, ha annunciato che donerà 1 milione di PLN all'organizzazione umanitaria con sede in Polonia Polska Akcja Humanitarna. "La recente invasione dell'Ucraina, dei nostri amici e vicini, ci ha lasciato scioccati e indignati", ha detto un portavoce. "Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a tale ingiustizia e chiediamo a tutti di unirsi e aiutare in ogni modo possibile. Insieme possiamo fare una grande differenza!"

Ubisoft, che ha due studi in Ucraina - nella capitale Kiev e nella città portuale di Odessa - ha nel frattempo affermato che sta fornendo fondi aggiuntivi, stipendi anticipati e alloggi alternativi per i dipendenti.

Numerosi altri sviluppatori si sono espressi di fronte all'invasione russa, inclusi studi con sede in Ucraina come lo sviluppatore di Stalker GSC Game World, lo studio di The Sinking City Forgwares e il produttore di Suvarium Vostok Games.

Fonte: Eurogamer.net.