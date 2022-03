Guerra Russia-Ucraina: 'il fantasma di Kiev' che abbatte aerei russi? Si tratta di un videogioco

La clip di un jet da combattimento ucraino che fa saltare in aria un sospetto aereo russo ha iniziato a fare tendenza sui social media. Molti credevano che fosse la prova delle gesta di un misterioso pilota chiamato il "fantasma di Kiev". In realtà era un filmato del videogioco Digital Combat Simulator: World.

Quando l'invasione russa dell'Ucraina è entrata nel suo secondo giorno, circolavano voci sul pilota di caccia ucraino responsabile dell'abbattimento di più obiettivi russi. "Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha affermato che cinque aerei russi e un elicottero sono stati abbattuti all'inizio di giovedì", ha riferito la CNN il 24 febbraio (via Snopes). La Russia, tuttavia, ha negato le perdite.

Con l'apparente clip di un jet che gira intorno alla capitale ucraina di Kiev diffusa sui social media, alcuni sono andati alla ricerca di prove delle forze aeree russe abbattute, e non ci è voluto molto perché il filmato del "fantasma di Kiev" in azione iniziasse a diventare virale.

Come Snopes, Reuters e altri hanno successivamente confermato, tuttavia, il filmato proveniva in realtà da un video di YouTube come omaggio al pilota. "Questo filmato è di DCS, ma è comunque realizzato per rispetto de Il fantasma di Kiev", ha scritto l'utente Comrade_Corb nella descrizione del video. "Se è reale, che Dio sia con lui; se è falso, prego per averne di più come 'lui'".

Digital Combat Simulator è un simulatore di volo gratuito sviluppato da Eagle Dynamics, una società fondata in Russia ma con sede in Svizzera.

Un portavoce di Eagle Dynamics, Matthias Techmanski, ha confermato a Reuters che il video immaginario di YouTube che si è diffuso a macchia d'olio sui social media proveniva effettivamente da DCS. "Non siamo responsabili della sua distribuzione, né sosteniamo tali contenuti", ha affermato.

