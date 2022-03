Guerra Russia-Ucraina: GSC Game World potrebbe trasferirsi in Repubblica Ceca per completare STALKER 2

La guerra tra Russia e Ucraina va avanti da giorni e sta avendo un fortissimo impatto sull'equilibrio mondiale e, ovviamente, sulla popolazione ucraina. Lo scoppio del conflitto ha costretto numerosi civili a lasciare il paese e questo potrebbe riguardare anche gli sviluppatori di GSC Game World, lo studio al lavoro su STALKER 2.

In precedenza, GSC Game World, che è stato uno dei primi a parlare contro l'invasione russa dell'Ucraina e a chiedere aiuti finanziari per le forze armate ucraine, aveva annunciato l'interruzione dei lavori su STALKER 2 affermando: "stiamo cercando di aiutare i nostri dipendenti e le loro famiglie a sopravvivere".

Ora, secondo un giornalista di videogiochi ceco Pavel Dobrovský (una figura ben nota nella scena locale), lo studio si trasferirà in Repubblica Ceca per completare lo sviluppo del gioco. Stando al giornalista, il team potrebbe trasferirsi anche per poter lavorare a un nuovo Cossaks, una volta che STALKER 2 sarà finito.

Il sito ceco Vortex afferma che le loro fonti hanno confermato le voci sullo spostamento di GSC Game World. Inoltre, secondo Jiří Bigas (caporedattore di Vortex), molti altri sviluppatori potrebbero lasciare l'Ucraina.

Fonte: Reddit.