Guerra Russia-Ucraina: GSC Games e altri studi ucraini commentano l'invasione russa e lanciano l'appello su Twitter

Alle ore 4 del mattino del 24 febbraio, la Russia ha lanciato il suo attacco militare e ha iniziato l'invasione dell'Ucraina. In tutto il mondo il mondo il leader politici dei vari paesi hanno commentato e condannato l'aggressione russa e anche gli sviluppatori ucraini hanno deciso di dire la loro attraverso i social.

Tra i team ucraini che hanno commentato quanto sta accadendo c'è GSC Games, i creatori di Stalker 2 che su Twitter scrivono:

"La Federazione Russa ha dichiarato guerra all'Ucraina. Il futuro è sconosciuto, ma abbiamo fiducia nelle nostre Forze Armate e nel nostro Paese. Chiediamo a tutti: non mettetevi da parte e aiutate chi ha bisogno".

Oltre al messaggio, il team ha allegato le coordinate di un conto bancario dove poter fare delle donazioni a favore delle forze armate ucraine.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Anche Frogwares, lo studio di The Sinking City, ha pubblicato un tweet:

"Non possiamo restare a guardare. La Russia attacca la nostra patria e nega la sovranità dell'Ucraina. Stiamo cercando di rimanere al sicuro, ma questa è una guerra."

"Chiediamo a tutti di costringere Putin a ritirarsi dalle nostre terre #StopRussianAggression".

"Siamo una nazione pacifica e in tutti gli anni trascorsi da quando abbiamo ottenuto la nostra indipendenza, non abbiamo mai attaccato o minacciato nessuno."

"A causa di questa situazione, il nostro lavoro ne risentirà e le nostre vite possono essere distrutte."

We're a peaceful nation, and in all the years since we gained our independence, we've never attacked or threatened anyone.



Because of this situation, our work will be impacted and our lives can be destroyed. — Frogwares (@Frogwares) February 24, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

4A Games, lo studio di Metro Exodus, non ha ancora commentato l'invasione russa, mentre Vostok Games, il team di Fear the Wolves, ha pubblicato l'immagine della bandiera dell'Ucraina.

Fonte: Twitter 1 - Twitter 2.