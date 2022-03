Guerra Russia-Ucraina: un museo di retro gaming è stato distrutto dai bombardamenti

Un grande museo di proprietà privata dedicato a computer e videogiochi retrò è stato distrutto in Ucraina a causa dei bombardamenti da parte della Russia.

Anche se un museo distrutto non è paragonabile alle migliaia di vittime e feriti, si tratta comunque di una triste perdita, poiché oltre 500 pezzi di storia del computer che coprono decenni sono stati distrutti.

Il museo, situato a Mariupol, in Ucraina, era gestito da Dmitry Cherepanov. La notizia della sua distruzione è stata confermata dall'account Twitter dell'Ukrainian Software and Computer Museum.

Secondo quanto riferito, il proprietario Cherepanov è al sicuro e ha spiegato su Facebook di aver perso non solo il suo museo, ma anche la sua casa.

"Ecco fatto, il museo del computer di Mariupol non c'è più", ha detto Cherapanov. "Tutto ciò che è rimasto della mia collezione sono solo frammenti di ricordi sulla pagina [Facebook], sul sito Web e sulla stazione radio del museo".

Unfortunately it's true. Dmitry and I met personally in his museum a few years ago. It was really good collection. But now Dmitry is in the safe place. This is most important thing in the current situation. ????? ???????. — Software & Computer Museum (@sncmuseum) March 24, 2022

Cherepanov colleziona e restaura computer da oltre un decennio e il suo museo dei PC era uno sguardo affascinante all'ampia portata della rivoluzione dei PC degli anni '80". Dopo la distruzione della sua casa e della sua collezione, Cherepanov ha aperto un conto PayPal e accetta donazioni per aiutare lui e altri in Ucraina.

La continua invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha già provocato migliaia di morti e feriti. Ha anche costretto oltre 3 milioni di persone a fuggire dal paese, creando una grande e crescente crisi di rifugiati. Dall'inizio dell'invasione a febbraio, molte aziende in tutto il mondo, come PlayStation, Twitch, Netflix, EA Games e gli sviluppatori di The Witcher CDPR, si sono schierate contro la guerra. Nel frattempo, un elenco crescente di nazioni ha emanato e continua a imporre severe sanzioni economiche contro la Russia.

