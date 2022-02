Guerra Russia-Ucraina: un servizio del TG2 parla di 'una pioggia di missili' ma si tratta in realtà di un videogioco

Come saprete, alle 4 del mattino del 24 febbraio la Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina e, ovviamente, tutti i telegiornali stanno seguendo da vicino gli eventi di una guerra che potrebbe cambiare gli equilibri dell'Europa e del mondo.

Anche i nostri TG stanno seguendo l'evolversi della guerra russo-ucraina, ma sembra proprio che il telegiornale nazionale TG2 abbia scambiato le immagini di un videogioco per un vero attacco missilistico.

Nello specifico, un servizio del TG2 parlava di "una pioggia di missili", tuttavia le immagini mandate in onda dal telegiornale appartengono in realtà a War Thunder, il titolo free-to-play militare di Gaijin Entertainment.

Un avvenimento di tale portata, come la guerra tra Russia e Ucraina, ha sicuramente rafforzato la ricerca di video e notizie, e forse nella fretta di riportare il maggior numero di aggiornamenti al riguardo, sono stati commessi errori come questo.

Non è la prima volta che un videogioco viene scambiato per un fatto reale, ma fa effetto vedere le immagini di War Thunder in relazione a un evento tragico come la guerra tra Russia e Ucraina.

Nelle notizie correlate, vi abbiamo riportato l'appello di diversi studi di sviluppo ucraini per aiutare le vittime della guerra.

Fonte: Twitter.