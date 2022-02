Guitar Hero, il giocatore più bravo del mondo è sempre stato un cheater

Chi ha vissuto il fenomeno di Guitar Hero anni fa probabilmente ricorderà alcune delle canzoni storiche presenti nei vari giochi della serie, e si ricorderà anche di Through the Fire and the Flames dei Dragonforce, la prima "traccia impossibile" presente in Guitar Hero 3, ritenuta appunto impossibile per via della quantità di note che scorrevano con una velocità impressionante a schermo. Già allora, però, venivano caricati video che mostravano che giocatori veramente esperti riuscivano a completarla, e così si era creato un mito.

Da quel momento in avanti le tracce impossibili nei giochi della serie di Activision sono state sempre più presenti, e quando non ce n'erano abbastanza ci pensava la community, con emulatori fatti apposta per riprodurre canzoni inedite o per velocizzare le tracce, allo scopo di portare avanti lo spirito di difficoltà autoimposta. È in questo contesto che si inserisce la vicenda di Schmooey: un tempo membro rispettato e amato dalla community, ora scopertosi essere un cheater.

Schmooey in verità è un bravissimo giocatore di Guitar Hero, e la sua bravura gli è valsa anche degli introiti (visto che la community scommetteva in denaro sull'impossibilità di completare una data canzone a una data velocità, ad esempio), ma a quanto pare della "semplice" bravura non gli è bastata. Per molto tempo, Schmooey ha macinato dei record imbrogliando nei suoi video, e sono bastati dei minimi sospetti in un video in particolare a far crollare tutto il castello di carte. Di norma, qualche problema si poteva già notare, come un lag da qualche parte o una ripresa oscurata, ma in un video specifico risalente alla fine dell'anno scorso si può notare qualcosa di molto più evidente.

Schmooey mentre 'performa' un pezzo impossibile

Degli altri giocatori esperti hanno notato delle inconsistenze mentre Schmooey suona 9 Patterns of Eternal Pain: le dita del pro player non toccavano le esatte note che passavano a schermo, che già fa pensare che il filmato fosse pre-registrato, ma il dettaglio più evidente è stato scoperto proprio alla fine del video, dove si vede l'overlay di Windows Media Player per una frazione di secondo. Alcuni membri della community hanno fatto sputare il rospo a Schmooey, che ha ammesso di aver barato solo qualche volta.

Di norma, però, non ci si può fidare di un bugiardo, è così sono stati fatti "passare alla moviola" tutti i suoi video, ed è venuto fuori che erano quasi tutti fasulli: Schmooey barava in diversi modi, tra cui registrare la fonte video a velocità normale per poi velocizzarla e spacciarla per canzone suonata a velocità più elevata, oppure fingere di star suonando mentre l'emulatore completava la canzone al posto suo.

Il 15 gennaio, Schmooey ha caricato un video di scuse su Twitter, dopodiché ha cancellato tutti i suoi video, chiuso tutti i suoi account nei vari social network, ed è scomparso dalla community, dopo aver ridato indietro i soldi a chi aveva scommesso e perso ingiustamente. Il video in allegato è un resoconto estremamente dettagliato dell'intera vicenda, da vedere se masticate l'inglese.

