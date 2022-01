GWENT, un nuovo gioco single-player standalone sarebbe in uscita già quest'anno

Una nuova versione di GWENT è in lavorazione come gioco standalone per giocatore singolo previsto per il rilascio nel 2022. Secondo IGN, il gioco è in fase di sviluppo con il nome in codice Project Golden Nekker.

Sebbene il progetto suoni simile all'ultima versione standalone di GWENT - Thronebreaker: A Witcher Tale - lanciata nel 2018, il responsabile delle comunicazioni Pawel Burza ha detto a IGN che "non è un altro Witcher Tale ma qualcosa di diverso. Puntiamo a fornire un singolo accattivante single player per i giocatori che lo preferiscono al multiplayer competitivo GWENT".

CD Projekt ha lanciato suggerimenti sul nuovo progetto negli ultimi mesi, stuzzicando i giocatori durante le dirette streaming ufficiali. Un reveal del gioco completo dovrebbe arrivare presto, secondo il game director Vladimir Tortsov. Oltre a questo il team di sviluppo ha pubblicato alcuni concept art per questo nuovo gioco che potete vedere di seguito.

Il 2022 di CD Projekt RED si sta rivelando molto carico di lavoro: ricordiamo che quest'anno dovrebbero arrivare anche gli update next-gen di The Witcher 3 e di Cyberpunk 2077.

Fonte: Eurogamer e IGN