Hades ispira Warm Snow: ecco il nuovo action rogue-like sulle orme del gioco di Supergiant Games

Se avete giocato Hades e avete voglia di un titolo simile a quello sviluppato da Supergiant Games, abbiamo delle ottime notizie per voi!

Già, perché grazie a Kotaku scopriamo ora Warm Snow, un action rogue-like sulle orme di Hades con una direzione artistica decisamente ispirata.

Stando alla descrizione degli sviluppatori di BadMudStudio, "Warm Snow è un gioco d'azione rogue-like ambientato in un mondo fantasy oscuro, dove l'inquietante 'Warm Snow' domina. Giocherete nei panni del Guerriero 'Bi-an' in una crociata contro i Cinque Grandi Clan, al fine di salvare un mondo in bilico sull'orlo della distruzione".

Il titolo è disponibile su Steam dal 19 gennaio per 14,99 Euro e c'è anche una demo da provare. Qui sotto, potete vedere un trailer per farvi un'idea migliore di questo Warm Snow:

