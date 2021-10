Half-Life 2 ottiene a sorpresa una corposa patch. Valve si prepara per l'arrivo di Steam Deck

Half-Life 2 ha visto alcuni piccoli aggiornamenti nel corso degli anni. Ora tuttavia, prima dell'uscita di Steam Deck Valve ha voluto perfezionare il suo sparatutto con un importante aggiornamento, per adesso in beta, in modo che il gioco appaia più fluido non solo sul PC portatile ma anche su tutti i PC moderni.

Sebbene non sia stato annunciato pubblicamente sulla pagina dello store del gioco, l'aggiornamento beta di Half-Life 2 è stato notato dallo YouTuber incentrato su Valve Tyler McVicker. L'aggiornamento presumibilmente include numerose correzioni di bug che sono rimaste irrisolte per anni, aumenta il limite FOV a 110 e regola l'interfaccia utente per supportare risoluzioni ultrawide.

Forse l'aggiunta più notevole è il supporto per l'API di rendering Vulkan, che funziona molto meglio con i sistemi operativi basati su Linux come SteamOS. Valve ha portato il supporto Vulkan su Portal 2 a febbraio e, con Half-Life 2, McVicker ora ritiene che possiamo aspettarci che la maggior parte del catalogo di Valve venga aggiornato per funzionare alla perfezione su Steam Deck.

L'aggiornamento beta di Half-Life 2 non è ancora pronto per essere pubblicato. McVicker nota che c'è un problema di micro-stuttering con la build attuale, ma i giocatori che non riescono ad aspettare possono scaricarlo attraverso il menu a tendina Beta del gioco.

Fonte: GamesRadar