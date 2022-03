Half-Life 2: Ravenholm è stato ricreato in Unreal Engine 4 ed è spettacolare!

Half-Life 3 è ormai diventato un meme e le speranze di vederlo prima o poi sono prossime allo zero. Ma l'iconico brand non è mai morto, anche grazie ad Half-Life: Alyx che ha segnato un altro punto di arrivo ma questa volta per il VR. In attesa di avere novità, molti fan si stanno dilettando al ricreare con le nuove tecnologie quanto visto finora, con Half-Life 2 sempre sulla cresta dell'onda.

In questo caso, come da video qui sotto, possiamo ammirare parte di Ravenholm realizzata in Unreal Engine 4 da un singolo utente (Ian). L'impatto è molto buono, dando un'idea di quello che potrebbe essere un eventuale remastered o remake del secondo capitolo. L'aumento della mole poligonale è notevole così come l'intero impianto luci ma purtroppo, è solo una demo dimostrativa.

Non ci rimane che sognare dunque, anche se effettivamente esistono mod in grado di migliorare ─ e anche di parecchio ─ la resa visiva dell'originale. Denominato Half-Life 2 Update, questa versione consta di una revisione completa dell'illuminazione, ombre più dettagliate, HDR, nuovi effetti particellari e volumetrici. Meglio di niente.

Fonte: DSOGaming.com