Half Life 3 è in sviluppo? Un noto insider accende la speranza

Half Life 3. Queste sono parole che bastano a generare rumour e presunti leak che finiscono indiscriminatamente nel dimenticatoio molto presto, proprio perché con la stessa rapidità vengono debunkati da più di un decennio. Ma stavolta qualcosa è diverso.

A fare luce sui segreti di Valve è un insider molto vicino alla compagnia di Gabe Newell, che in altre occasioni aveva "previsto" determinate mosse dello sviluppatore. Tyler McVicker, ex "Valve News Network" (o VNN) su YouTube, ha detto proprio in un suo video caricato sulla piattaforma video di Google quanto segue: "C'è un minuscolo gruppo al lavoro su Half Life 3, al momento della registrazione [del video]".

Per quanto ci sia da rallegrarsi, McVicker ci tiene comunque a far prendere la notizia con la dovuta cautela. Poiché Valve attualmente ha le mani in pasta in tutto fuorché altri videogiochi, lo sparuto gruppo al lavoro su Half Life 3 non viene visto come "generatore di valore": ciò siginifica che i dirigenti di Valve potrebbero benissimo cancellare il progetto con estrema semplicità.

Per le stesse ragioni, probabilmente, lo sviluppo (o meglio ancora, il processo di pre-produzione) di Half Life 3 non ha mai mosso davvero i primi passi. Alla luce di tutto ciò, è meglio definirsi "cautamente ottimisti".

