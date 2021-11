Half-Life Alyx si espande con un corto animato intitolato 'Protectors'

Half-Life Alyx è uscito su PC ed è stato sviluppato da Valve per i dispositivi di realtà virtuale. Un fan del gioco è riuscito a creare in Machinima un corto della durata di sei minuti chiamato Protectors assolutamente spettacolare.

Non ci sono spoiler di sorta in quanto Protectors racconta una storia breve su alcuni cittadini di City 17 che si rifugiano in un nascondiglio ed alcuni soldati che sono sulle loro tracce. Protectors è stato creato da TheParryGod, che ha lavorato ad altri cortometraggi machinima di Half-Life sul suo canale YouTube.

"L'idea di questo progetto è rimasta e si è trasformata nella mia testa dal 2011, quando ho iniziato a lavorare con l'editing, unendo insieme le clip di Garry's Mod", si legge nella descrizione del video. "Inoltre, volevo chiarire che circa il 75% delle animazioni dei personaggi che vedete sono preset creati da Valve. Li modifico e li metto insieme per formare una narrazione coerente". Qui di seguito potete dare uno sguardo al corto.

