Half-Life: Alyx e la mod di BioShock 'Return to Rapture', un aggiornamento promette 15 ore di gameplay

BioShock è uno dei giochi più amati di sempre quindi non sorprende che esistano fan che vogliono catturare di nuovo parte di quella magia attraverso un mezzo immersivo come la realtà virtuale.

Perciò che Patient 8 Games è intervenuto e ha creato una campagna VR per Half-Life: Alyx che ha portato Rapture nella VR sotto forma di mod. Ora, UploadVR ci informa che presto verrà lanciato un aggiornamento che espande ulteriormente la prima mod, lanciata alla fine del 2020.

Return to Rapture vede Alyx viaggiare sott'acqua verso la città decrepita e affrontare soldati, headcrab e nemici originari della serie BioShock. Questa seconda parte è una grande espansione, con 24 nuovi livelli, e ci vorranno circa 15 ore per essere completata. È anche molto più vicina a BioShock, poiché aggiunge famose armi della serie come i plasmidi e nuovi modelli di armi come il fucile mitragliatore Thompson. Anche l'IA nemica vedrà miglioramenti, con i combattenti NPC in grado di guarire e molte centinaia di linee di dialogo aggiuntive per offrire una storia vera e propria.

Patient 8 Games è riuscito a ricreare l'esperienza ideata da Ken Levine di Irrational Games attraverso una combinazione di asset di Alyx modificati e nuovi. La mod VR originale offriva circa 25 minuti di gioco e, sebbene mancasse di alcuni scenari sotterranei del gioco originale su cui era basata, era comunque una ricreazione piuttosto impressionante del mondo di BioShock.

Patient 8 Games ha una pagina Patreon per i sostenitori. La mod, Return to Rapture, sarà lanciata la prossima settimana.

Fonte: Thegamer.