Half-Life: Alyx arriverà su PSVR2?

L'annuncio ufficiale del nuovo PSVR 2 ha gettato nuova luce su una tecnologia che rischiava di finire nel dimenticatoio, in mancanza di titoli in grado di sfruttare a pieno le sue potenzialità. Il nuovo Horizon Call of the Mountain sembra andare in questa direzione, un progetto su cui Sony, Guerrilla e Firesprite credono molto.

Ma quando si parla di VR in salsa videogioco, non si può non ricordare Half-Life: Alyx, l'unica vera killer application del settore finora, non solo per il peso del brand ma anche perché tecnologicamente anni avanti a tutti ciò che lo circonda. Si sperava che il suo arrivo aprisse nuove porte al genere, ma almeno finora, è rimasto un unicum.

I really wonder if Sony and Valve will work out a deal to bring Half-Life: Alyx to PlayStation VR2



It's a must imo. It was by far the most revolutionary and immersive experience I've ever had in VR when I played it on PC.



Seems like a deal that would benefit both parties — Benji-Sales (@BenjiSales) January 5, 2022

Alyx però, potrebbe non essere più vincolata al PC: secondo il co-fondatore di XboxEra Nick Baker, un importante divulgatore di PlayStation in passato, sembra che Sony e Valve abbiano stretto un accordo per portare Half-Life: Alyx sul nuovo visore, anche perché i nuovi PlayStation Sense sembrano sicuramente più adatti a questo tipo di software rispetto alla passata iterazione.

Bisogna ovviamente aspettare l'ufficiale, ma se così fosse, Sony si ritroverebbe tra le mani una miniera d'oro.

Fonte: Gamingbolt.com