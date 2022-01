Half-Life incontra il ray-tracing in uno splendido progetto disponibile quest'anno

Half-Life ha rivoluzionato talmente tanto il mondo dei videogiochi che non si saprebbe da dove partire per descriverlo o descriverne l'impatto. Nonostante abbia i suoi anni rimane un titolo ancora godibile ma quest'anno, potrebbe esserlo ancor di più. È infatti partito un progetto tecnico per inserire il ray-tracing all'interno del titolo.

Half-Life: Ray Traced dunque è in lavorazione e si spera possa uscire entro l'anno. A tal proposito è stata pubblicata una prima anticipazione, con l'autore che porta avanti quanto fatto su Serious Sam, basandosi su un'altra mod che ha cercato di inserire questa tecnologia nello sparatutto Valve.

"Half-Life: Ray Traced integra il tracciamento luce in tempo reale nell'originale Half-Life", ha scritto l'autore sultim-t. "Con il ray-tracing con accelerazione hardware, è possibile calcolare l'illuminazione globale, i riflessi, le rifrazioni, le ombre morbide e altri effetti visivi con framerate interattivi". Il codice sorgente e la build giocabile di Half-Life: Ray Traced verranno rilasciati su Github. [Per quanto riguarda] la disponibilità della mod... queste cose richiedono tempo."

Fonte: Eurogamer.net