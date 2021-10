Halo e ora EA: il papà di Master Chief, Marcus Lehto, a capo di un nuovo studio

Marcus Lehto co-creatore della saga di Halo, ha annunciato il nuovo progetto in cui sta per imbarcarsi, e probabilmente arriveranno informazioni molto interessanti in futuro.

Lehto ha annunciato tramite i social network che entrerà a far parte di EA, in qualità di Game Director di un nuovo studio che avrà sede nella città di Seattle, e che si concentrerà sullo sviluppo di videogiochi in prima persona, probabilmente shooter. Il creativo non ha svelato ulteriori dettagli, quindi dovremo aspettare un po' per scoprire quali sono i suoi progetti. Non ci sono inoltre indizi su quale gioco EA potrebbe essere, quindi è probabile che sia una nuova IP.

"Sono molto entusiasta di annunciare che mi sono unito ad EA come game director, costruendo un nuovo studio nell'area di Seattle lavorando su giochi in prima persona. Non vedo l'ora di condividere di più su ciò che stiamo creando!" afferma Lehto su Twitter.

Hey everyone, I?m very excited to announce that I?ve joined @EA as a Game Director, building a new studio in the Seattle area working on first-person games. I can?t wait to share more about what we?re creating! pic.twitter.com/GnfVFNLSaW — Marcus Lehto (@game_fabricator) October 19, 2021

Già a settembre Letho aveva dichiarato di essere ad una svolta nella sua carriera lavorativa e che avrebbe "diviso" il pubblico. Ora sappiamo cosa aveva in mente il creativo. Non ci resta che aspettare per sapere qualcosa di più sul suo prossimo gioco.

Fonte: Gamespot