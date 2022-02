Halo e le dispute sulla colonna sonora: i compositori vorrebbero denunciare Microsoft

La colonna sonora di Halo viene ricordata dai fan della serie (e non) una delle migliori nei videogiochi, ed è tornato a galla un retroscena che riguarda la concessione dei suoi diritti. I compositori Marty O' Donnell e Mike Salvatori avevano infatti denunciato a giugno del 2020, dopo 10 anni in cui non sono stati fatti progressi con le trattative con Microsoft.

Le tracce furono concesse su licenza agli sviluppatori del primo Halo, Bungie, acquisiti da Microsoft dopo il lancio di Halo nel 2001. Al tempo, O' Donnell divenne l'audio director di Bungie, dunque dipendente a tempo pieno dello studio di sviluppo mentre manteneva il suo incarico di fondatore alla O' Donnell Salvatori Inc., presso cui restò Salvatori, da indipendente.

Il perno della questione sta nel fatto che Microsoft ha sempre ritenuto quello di O' Donnell un ingaggio, e non un lavoro su licenza come invece sostiene il compositore, che pertanto ne mantiene i diritti. I due compositori, in sostanza, sostengono che non sono state pagate delle royalties per molti anni.

Se le due parti in causa non dovessero raggiungere un accordo di mediazione (che avverrà la prossima settimana), il caso potrebbe approdare in tribunale. I consulenti legali dei compositori stanno anche esplorando le possibilità di una ingiunzione preliminare, che potrebbe firmare il rilascio della serie tv di Halo, il cui debutto dovrebbe avvenire il 24 marzo.

