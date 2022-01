Halo si congeda da Xbox 360: spenti i server, i giocatori si riuniscono in tributi e celebrazioni

Il 13 gennaio i server di Halo per Xbox 360 sono stati definitivamente spenti, chiudendo per sempre le lobby multigiocatore di Halo 3, Halo 3: ODST, Halo Reach e Halo 4. Pochi sono stati i giochi che nel corso di oltre una generazione hanno saputo polarizzare l'attenzione ed influenzare la cultura di massa per anni, e dunque i giocatori si sono riuniti per darsi un ultimo saluto sui server per Xbox 360.

Questi quattro capitoli sono infatti ancora giocabili tramite la Master Chief Collection su Xbox One e PC, ma chi era ancora in possesso della console "verde" di settima generazione ci ha tenuto comunque a tributare in particolare Halo 3: più di un milione di giocatori si sono connessi un'ultima volta, prima che il contatore di giocatori online raggiungesse definitivamente lo zero, il segno della fine di un'era.

Halo 3 really is going offline for eternity. So many amazing memories on that game. Nothing will ever come close to the joys I had in that time 2007-2012. pic.twitter.com/JVgdnxlizk — Slim Haley (@SlimHaleyLP) January 13, 2022

So long classic Halo 3 ? pic.twitter.com/QtVpKiJ5HH — Luc // HiddenXperia (@HiddenXperia) January 13, 2022

Oltre a questi si trovano moltissimi altri tipi di tributi online, da meme a condivisioni della colonna sonora, a video. Halo ha segnato a una generazione e la saga va avanti, ma la gravitazione attorno a un Halo come l'ha avuta Halo 3 potrebbe essere irripetibile in futuro.

