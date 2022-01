Halo Infinite più di 20 milioni di giocatori con Game Pass e free-to-play? 'È questa la strategia di Xbox'

Microsoft attraverso una conference call ha riportato alcuni dati, annunciando innanzitutto che la sua divisione Xbox ha registrato un fatturato di $ 16,28 miliardi per l'anno solare 2021. Si tratta dell'anno migliore di tutti i tempi per Xbox in base alle entrate.

Durante la conferenza è stato toccato anche l'argomento videogiochi con Halo Infinite e Forza Horizon 5: dai dati condivisi su Twitter dall'analista Daniel Ahmad, Forza Horizon 5 è stato giocato da 18 milioni di persone, mentre Halo Infinite da 20 milioni. Ovviamente, come riporta l'analista, il contesto dei numeri per Halo Infinite è dato dagli abbonati a Game Pass (che sono circa 25 milioni), oltre al fatto che 343 Industries ha lanciato la parte multiplayer del gioco con il modello free-to-play.

Tuttavia Ahmad afferma che questa è esattamente la strategia di Xbox per i suoi giochi first-party, ovvero raggiungere un pubblico più ampio rispetto ai giochi precedenti, con una monetizzazione a lungo termine.

Of course the context around the above numbers is that Halo Infinite is available on Game Pass (25m subs) and the multiplayer is F2P on all platforms.



However, that's exactly the strategy for Xbox 1st party.



Reaches a broader audience than prior games, long term monetisation. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 25, 2022

Resta il fatto che il traguardo raggiunto con Halo Infinite è il migliore della storia del franchise.