Halo Infinite ha più di 20 milioni di giocatori e diventa il più grande lancio nella storia del franchise

Halo Infinite ha registrato oltre 20 milioni di giocatori dal lancio e questo lo rende il più grande lancio nella storia del franchise. La notizia è stata rivelata dal CEO di Microsoft, Satya Nadella, e poi condivisa tramite l'account Twitter ufficiale di Halo che ha ringraziato i giocatori.

Nadella non ha detto se questo numero è riferito al multiplayer o anche alla campagna per giocatore singolo, ma 20 milioni di giocatori in poco meno di due mesi è comunque un risultato davvero impressionante.

Probabilmente ha aiutato il fatto che il multiplayer di Halo Infinite sia attualmente free-to-play. Anche il fatto che il single player sia stato lanciato su Xbox Game Pass al day one potrebbe aver aiutato a raggiungere il risultato.

Halo Infinite ha riscosso un enorme successo negli ultimi due mesi, impressionando tutti, dal co-creatore Marcus Lehto al director di Halloween John Carpenter. Anche altri titoli in stile Halo come Splitgate hanno goduto di un aumento di giocatori grazie al gioco di Microsoft, ma questa è la prima volta che abbiamo un'idea reale della quantità di giocatori attratti da Master Chief.

Tuttavia, bisognerà vedere se 343 Industries riuscirà a mantenere questo slancio. Il gioco ha ricevuto alcune critiche negli ultimi due mesi, in particolare per il sistema di progressione. Questo problema è stato sollevato ancora una volta nelle risposte al tweet celebrativo di Halo, con alcuni che hanno chiesto allo sviluppatore di aggiungere modalità molto richieste come Infection e Grifball.

