Halo Infinite, 343 Industries sta per apportare modifiche al multiplayer competitivo

343 Industries, lo sviluppatore dietro Halo Infinite, rivela dove e come lo studio intende apportare modifiche alla modalità classificata competitiva, confermando allo stesso tempo l'arrivo del grado Champion.

Come spiega lo sviluppatore su HaloWaypoint, "Il multiplayer competitivo è stato una pietra miliare dell'esperienza di Halo Online sin dal rilascio di Halo 2 nel 2004. Nel corso degli anni, l'esperienza competitiva in Halo ha assunto molte forme, ma gli obiettivi sono sempre rimasti gli stessi: fornire a tutti i giocatori un'esperienza competitiva equa, equilibrata e divertente in cui puoi mettere alla prova le tue abilità e salire di livello il modo per diventare un giocatore di Halo migliore di quello che eri il giorno prima".

Dopo aver spiegato alcuni dei termini utilizzati nella modalità classificata, come "TrueSkill2" o "CSR", 343 Industries entra nei sei rank competitivi di Halo Infinite. C'è bronzo, argento, oro, platino, diamante e onice. In ogni grado tranne onice, i giocatori sono ulteriormente suddivisi in sotto-grado da uno a sei, con sei che riflettono il valore più alto all'interno di un grado.

I giocatori di livello onice vedranno un grado CSR numerico a partire da 1500. Secondo lo studio, tuttavia, al momento ci sono troppi giocatori a livello di Diamante e Onice. Lo sviluppatore vuole affrontare questo problema: "All'inizio dell'anno abbiamo confermato che i gradi sono in media leggermente più alti del previsto. Ma i nostri recenti aggiornamenti al matchmaking classificato e il relativo ripristino del grado il 22 febbraio avrebbero dovuto aiutare a correggere la distribuzione".

Fonte: Eurogamer