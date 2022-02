Halo Infinite, 343 Industries parla degli attuali problemi di latenza che i giocatori stanno riscontrando

A seguito di alcuni problemi di gioco segnalati con Halo Infinite, 343 Industries ha condiviso quali sono i prossimi passi per il gioco e come spera di migliorarne la prestazione.

In un nuovo post su Halo Waypoint, l'ingegnere capo del team Richard Watson ha dichiarato che lo studio sta attualmente esaminando la discussione e il feedback relativi al multiplayer di Halo Infinite, inclusi i rapporti su vari problemi relativi alla rete che i giocatori stanno riscontrando. "Dobbiamo garantire che tutti i giocatori ottengano la migliore esperienza possibile", ha affermato. "Per fare ciò, il server deve gestire le azioni di varie macchine che girano tutte a diverse latenze...Esistono diversi modi per risolvere il problema della compensazione della latenza, ma in Halo scegliamo di favorire lo sparatutto".

Watson continua spiegando la differenza tra la velocità di latenza e il modo in cui un giocatore si muove all'interno del gioco, affermando che uno Spartan si muove a circa 8,5 metri al secondo, quindi il tempo di elaborazione del server può variare, facendo sì che i giocatori sperimentino una serie di problemi. Watson ha affermato che le latenze dei giocatori devono essere ridotte: "Questo è qualcosa per cui il sistema di matchmaking di Halo Infinite è stato progettato per fare, ma non ha funzionato come previsto, in particolare per i giocatori in alcune regioni a bassa popolazione".

343 ha rilasciato alcune modifiche per ridurre le latenze, incluso l'aumento della priorità dei ping bassi sui suoi server nel processo di matchmaking, consentendo quindi ai giocatori di connettersi alle partite locali, sebbene queste possano portare a tempi di attesa del matchmaking più lunghi. Tuttavia il lavoro non è finito e il team sta cercando di trovare una soluzione per rendere il gameplay ancora più fluido e senza problemi.

Fonte: IGN