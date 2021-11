Halo Infinite e oltre: 343 Industries sta già sviluppando un altro videogioco

Jez Corden, redattore di Windows Central molto vicino all'universo Microsoft, sembra aver confermato che qualcosa sta già bollendo in pentola presso 343 Industries. Un dato forse scontato, viste e considerate le parole dello scrittore Joseph Staten riguardo lo sviluppo di campagne aggiuntive per Halo Infinite, ma su cui Corden fa abbastanza chiarezza.

Nella puntata del podcast The Xbox Two con Rand Al Thor 19, Corden dice chiaramente che il progetto in cantiere in 343 Industries non riguarda Halo Infinite. Mentre quest'ultimo si appresta a terminare completamente lo sviluppo entrando in fase Gold, il suo sviluppatore sembra aver già messo le mani in pasta altrove.

Informazione molto vaga, ma interessante. 343 Industries, dopotutto, è stato fondato come studio con il gravoso incarico di gestire e dare un futuro al franchise di Halo, per cui sembra improbabile che il nuovo progetto sia una IP nuova di zecca. Potrebbe essere in sviluppo un ipotetico ODST 2 o Halo Wars 3? La community di sicuro ha di che speculare.

Fonte: Reddit