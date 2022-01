Da Halo Infinite a Riot Games: Aaron Linde si unisce alla società di League of Legends e Valorant

Come vi avevamo riportato nella giornata di ieri, il lead narrative designer di Halo Infinite, Aaron Linde, ha lasciato 343 Industries per perseguire nuove opportunità nel 2022. Lo scrittore ora ha dichiarato ufficialmente il suo prossimo lavoro tramite un tweet, dove ha modificato i sottotitoli dell'anime classico di culto, "Neon Genesis Evangelion", per rivelare che è entrato a far parte di Riot Games.

Linde si unirà alla divisione di ricerca e sviluppo di Riot Games, dove la società presenta nuove idee per portare le IP esistenti in una nuova direzione. La società ha recentemente pubblicato due giochi spin-off basati sul franchise di League of Legends: Hextech Mayhem e The Ruined King.

In 343 Industries, Linde ha guidato un piccolo team di scrittori nella pianificazione, sviluppo ed esecuzione di tutti i contenuti narrativi open world in Halo Infinite. Ciò includeva dialoghi di missioni secondarie, 15.000 linee di dialogo tra nemici e marine, oltre 100 registri radio e altre funzionalità di dialogo ambientale.

NEXT TIME ON AARON LINDE pic.twitter.com/wuxKRX2ZZ7 — Aaron Linde (@aaronlinde) January 3, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Prima di Halo, Linde ha lavorato su Battleborn di Gearbox prima di trasferirsi in ArenaNet per lavorare su un progetto non annunciato presso lo studio di Guild Wars. Si è poi trasferito presso Bungie dove ha lavorato a Destiny 2 prima di passare a 343 nel 2019 per lavorare su Halo Infinite.

Fonte: IGN