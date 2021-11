Halo Infinite in accesso anticipato? Un Digital Bundle con 4 DLC compare su Microsoft Store

Halo Infinite è distante circa cinque settimane dal lancio, quindi Microsoft e 343 Industries hanno intensificato la promozione del gioco.

Abbiamo ricevuto uno sguardo approfondito alle funzionalità della versione PC insieme a un nuovo sguardo alla campagna. Inoltre, secondo Aggiornamenti Lumia su Twitter, sembra che sia in arrivo un pacchetto digitale in accesso anticipato.

L'account ha pubblicato un'immagine che mostra un elenco apparentemente inedito su Microsoft Store. Nota anche quattro nuovi DLC che sono stati aggiunti al titolo. Quindi, oltre a fornire una sorta di accesso anticipato al gioco prima del suo lancio (proprio come l'edizione Premium di Forza Horizon 5), 343 potrebbe fornire anche alcuni cosmetici o booster XP in bundle come DLC.

Halo Infinite got three new "dlcs" over the last few hours — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) October 29, 2021

Update: 4 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) October 30, 2021

Halo Infinite... Early Access Digital Bundle ? pic.twitter.com/1jfy3QDwEn — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) November 1, 2021

Mentre attendiamo un eventuale annuncio ufficiale in merito, vi ricordiamo che Halo Infinite verrà lanciato l'8 dicembre su Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

