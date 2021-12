Halo Infinite accoglie la mascotte Mister Chief

Dopo il DLC Halo Infinite che ha permesso ai giocatori di ottenere delle adorabili orecchie da gatto, lo sparatutto fantascientifico ha ora aggiunto i cosmetici "Mister Chief". Ci sono sette elementi in tutto inclusi nel pacchetto DLC, che costa 2.000 crediti.

Gli oggetti includono un ciondolo per armi, una decalcomania per il veicolo e un nuovo modello di intelligenza artificiale, tra le altre cose. Mister Chief è un popolare meme di Halo creato dal boss di Halo Frank O'Connor, che raffigura il popolare eroe sotto una luce più comica. Come i precedenti DLC cosmetici di Halo Infinite, anche questa volta i giocatori stanno criticando il loro costo, troppo alto per alcuni.

Lamentele a parte, le microtransazioni di Halo Infinite si sono già dimostrate molto popolari finora. Microsoft non rivela numeri specifici, ma la società in precedenza aveva affermato che una parte delle vendite di microtransazioni sarebbe stata aggiunta ai montepremi dell'evento Halo Championship Series e il primo evento ha visto un aumento di $ 100.000 grazie a questo crowdfunding.

You're the absolute zenith of human endeavor and a perfect encapsulation of human talent, and now there's a Personal AI to match. The Mister Chief pack is available now in the #HaloInfinite Shop! pic.twitter.com/zYZfagNKUe — Halo (@Halo) December 28, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vi ricordiamo inoltre che l'evento Winter Contingency di Halo Infinite è in corso.

Fonte: Game Informer