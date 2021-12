Halo Infinite vi dà la possibilità di aggiungere delle orecchie da gatto sul vostro casco

Lo sviluppatore di Halo Infinite 343 Industries ha introdotto un nuovo pacchetto cosmetico a tema gatto che include orecchie di gatto attaccabili per il vostro casco.

Il pacchetto "Cat Lovers" dal nome appropriato viene fornito con quattro articoli diversi tra cui il rivestimento dell'armatura "Faded Blush" (che combina il grigio con un caldo tono rosa), le già citate orecchie da gatto "Purrfect Audio" e due ciondoli per armi, il Ciondolo Tabby e ciondolo Kat. Questo pacchetto costerà ai giocatori 1.000 crediti, che nella valuta reale si traducono in 10 euro.

Anche se probabilmente è vista come un'aggiunta inutile e forse ingannevole al negozio di Halo, questa estetica del gatto si sta rivelando molto popolare tra i giocatori di Halo Infinite, con molti membri del Subreddit di Halo Infinite che discutono della loro gioia con l'ultima aggiunta cosmetica.

Love them or hate them, it seems around half of the #Halo Community now owns Cat Ears#HaloInfinite pic.twitter.com/BIyHWzqbPv — Halo Infinite News & Community (@HaloInfinite117) December 23, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Se volete acquistare questo pacchetto dovrete fare in fretta dato che martedì prossimo gli oggetti nello shop cambieranno.

Rimanendo in tema, 343 Industries ha lanciato il nuovo evento invernale per Halo Infinite chiamato Winter Contingency.

Fonte: Rock Paper Shotgun