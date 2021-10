Halo Infinite non convince Alex Battaglia di Digital Foundry. Critiche per le animazioni in prima persona

343 Industries ci ha mostrato nuovamente la campagna single player di Halo Infinite e, nonostante ci siano dei miglioramenti rispetto a quanto visto lo scorso anno, Alexander Battaglia di Digital Foundry ha avuto qualcosa da ridire sulle animazioni in prima persona.

L'esperto di Digital Foundry ha pubblicato un tweet in cui spiega di aver notato alcuni problemi per quanto riguarda le animazioni in prima persona, come la ricarica delle armi:

"Ho visto la panoramica sulla campagna di Halo Infinite: ci sono sicuramente alcune cose di cui parlare. Ma non ho potuto fare a meno di notare che il problema dell'animazione è ancora presente. In Infinite: l'animation rate è inferiore alla frequenza dei fotogrammi per le animazioni chiave in prima persona. Come la ricarica delle armi".

It does not look great when it happens in a 60 fps game. It is some sort of artefact and I cannot imagine it has anything to do with performance. Like... first person animations are pretty important to look smooth. — Alexander Battaglia (@Dachsjaeger) October 25, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Non è eccezionale quando accade in un gioco a 60 fps. È una sorta di artefatto e non riesco a immaginare che abbia qualcosa a che fare con le prestazioni. Ad esempio... è molto importante che le animazioni in prima persona siano fluide".

Probabilmente 343 Industries correggerà questo problema prima del lancio di Halo Infinte che, vi ricordiamo, è previsto per l'8 dicembre su PC, Xbox Series X/S e Xbox One.

Fonte: Twitter.